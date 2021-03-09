Эпидемиолог назвал главное условие для окончательной победы над коронавирусом в России

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09.03.2021, 19:36, Новости дня
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Россия входит в фазу стабилизации с постепенным снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил газете ВЗГЛЯД замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, для полной победы над COVID необходимо, чтобы иммунитет к вирусу был у 70 % населения.

«По сути, уже завершен первый раунд в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это подтверждает официальная статистка, которая есть в настоящий момент: в РФ практически 4 млн перенесли заболевание, будем считать, что 2–3 млн бессимптомников еще, плюс 5–6 млн привито. Но до окончательной и безоговорочной победы пока все равно далеко», – говорит Горелов.

Он подчеркивает, что хотя эпидемиологический процесс в стране все еще и продолжается, но статистика говорит о положительных тенденциях: «У нас эпидемиологическая кривая, которая имеет подъемы и некие снижения. Есть и колебания заболеваемости. Сейчас благостный период стабилизации с устойчивой тенденцией к снижению». 

Горелов отмечает, что подобное развитие ситуации позволяет постепенно отменять ограничительные меры. «Снятия ограничений не зависят от желания кого-то, а определяются четкими, разработанными Роспотребнадзором критериями, которые как раз утверждены Оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Весь мир идет по такому сценарию», – объясняет Горелов.

По его словам, исходя из того, что ограничений становится все меньше, можно проследить положительную динамику по заболеваемости вирусом в том или ином регионе. Но для того, чтобы РФ как можно скорее избавилась от угрозы коронавируса, необходимо выработать коллективный иммунитет, утверждает специалист. Для этого необходимо наличие иммунитета у 70 % населения.

«Один наилучших сценариев – добиться коллективного иммунитета с помощью вакцинации. То есть либо мы переболеваем все естественным способом, либо прививаемся, где прививка является более безопасным и выигрышным способом. Она, собственно, в первую очередь защищает от тяжелого течения данной болезни», – подчеркивает собеседник. В первую очередь, вакцинация необходима лицам, которые не сталкивались еще с коронавирусной инфекцией, отмечает эпидемиолог.

Врач и телеведущий Александр Мясников также считает, что пока нет никакой острой необходимости проходить вакцинацию тем, кто уже переболел COVID-19, но, в то же время подчеркнул, что она не принесет никакого вреда.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ улучшается. А главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что страна выходит из второй волны коронавируса, о чем свидетельствуют статистические данные, постепенное снятие ограничений и отсутствие повторного локдауна.



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