«Мы хотим на кухню»: возле главного офиса Burger King в Москве прошёл митинг за увеличение вакансий для женского персонала фастфуда

09.03.2021, 19:31, Разное

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Возле главного офиса российского представительства сети Burger King состоялся несанкционированный митинг радикального феминистического движения “Корейское государство» (запрещено на территории РФ). Причиной протеста стало заявление компании о всего лишь 20-процентной доле женщин в обслуживающем персонале ресторанов. Целью митинга феминистки поставили добиться увеличение квот для женщин на кухнях фастфуда.

Протест длился несколько часов и привлек внимание иностранных СМИ к проблеме малого представительства женщин в русской кухне. Самые активные феминистки выступили с требованиями к Burger King.

«Мы хотим на кухню! Статистика Burger King – это результат вековых запретов для женщин заниматься готовкой и уборкой. Мы не хуже мужчин умеем переворачивать котлеты и драить унитазы, почему же нас только 20%?», — заявила феминистка Роза.

«Женщины всех стран, соединяйтесь и на кухню! Покажем этим мизогинам, что только сильная женская рука может за минимальную зарплату жарить картошку. Хватит нас притеснять!»— скандировала феминистка Аполлинария.

После 30 минут митингующим пришлось прерваться на ланч в ближайшем Burger King, следом все участники протеста были задержаны полицией.

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