 

Мнение: О гендерной разнице

09.03.2021, 19:26, Разное
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В ленте опрос вижу, но я результаты таких опросов, с большой и очень большой выборкой, много раз упоминала в блоге. Ссылалась раз пять, как минимум. Они проводились много раз, многими исследователями, и в прошлом веке, и сейчас.

Результат всегда одинаковый.

Для женщин лучше (точнее меньшее зло), если муж или постоянный партнер переспит с кем-то разово, случайно, по пьянке и без любви, чем влюбится в другую, пусть и без секса.

Для мужчин наоборот. Пусть жена даже влюбится, лишь бы без секса.

Исключения среди тех и этих редки.

Кто правильно и подробно объяснит, почему такая гендерная разница?

Источник: Эволюция



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