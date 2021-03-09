Даже не присутствовала в классе — школьница, из-за которой обезглавили учителя, призналась во лжи

09.03.2021, 19:14, Новости дня

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13-летняя школьница, рассказавшая отцу о демонстрации учителем в своём классе карикатур на пророка Мухаммеда, призналась следователям, что на самом деле не присутствовала в тот день на уроке, пишет France 2. По словам девочки, если бы не её жалоба, отец не записал бы видео с обвинениями Самюэля Пати в исламофобии, вдохновившее террориста на убийство учителя.

Её не было в классе в тот день, когда преподаватель Самюэль Пати показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Представ перед следователями, 13-летняя школьница призналась, что солгала.

«Да, я солгала, я не видела карикатур… Если бы я не рассказала о них моему отцу, он не записал бы этого видео — и Анзоров не связался бы с ним и не устроил бы этой трагедии».

В тот момент девочка была исключена из школы на два дня. Её сестра-близнец при этом является образцовой ученицей. Итак, она лжёт — прежде всего, отцу, который позже рассказал о случившемся в интернете. Он также сообщил имя учителя, упомянул название школы и обвинил преподавателя в исламофобии.

«Я не хотела разочаровывать отца, который всегда сравнивает меня с сестрой — гораздо более прилежной в школе».

По словам адвоката девочки, вскоре она запуталась в собственной лжи.

МБЕКО ТАБУЛА, адвокат школьницы: У вас поневоле появляется страх и недостаёт мужества признаться, что вы зашли слишком далеко. Внезапно события выходят из-под контроля — и вы уже не знаете, с какой стороны подойти к этой правде, чтобы явить её на свет. Для неё это было сложно.

Впервые — посредством своего адвоката — молчание нарушили родители Самюэля Пати. По их словам, заявление школьницы запоздало, но крайне важно.

ВИРЖИНИ ЛЕ РОЙ, адвокат семьи Самюэля Пати: Самюэль Пати никогда не выделял учеников-мусульман. Никогда не просил их выходить из класса или поднимать руки. Вот что важно для его семьи, для его памяти — что эта истина, по крайней мере, восстановлена.

Школьнице было предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе. Она была помещена под надзор правоохранительных органов. После заочного судебного заседания её перевели в новое учебное заведение в том же департаменте.

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года.