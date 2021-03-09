 

Заявление Меган Маркл о расизме в королевской семье потрясло британских подданных

09.03.2021, 19:14, Новости дня
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Сенсационное заявление Меган Маркл, которая фактически обвинила королевскую семью в расизме, вызвало у британских подданных потрясение. Как передаёт Euronews, истинная причина того, что Гарри и Меган фактически бежали из Великобритании больше года назад, повергла многих в шок, и такие обвинения, по мнению аналитиков, — худший из любых возможных сценариев для королевской семьи.

Сенсационное заявление герцогини Сассекской Меган Маркл, которая фактически обвинила британскую королевскую семью в проявлениях расизма, вызвало у британских подданных потрясение. О сложных отношениях пары с другими членами фамилии писали давно и много, но истинная причина того, что Гарри и Меган фактически бежали из Великобритании больше года назад, повергла многих в шок.

КЕЙТ ГРИН, министр образования теневого кабинета: Я уверена, что во дворце будут очень тщательно обдумывать произошедшее, и естественно, подданные ожидают, что будет сказано. Но оправданий для расизма быть не может ни при каких обстоятельствах. Я считаю необходимым разобраться в произошедшем по следам этого шокирующего заявления.

Не менее жёсткие обвинения со стороны Гарри и Меган достались британским таблоидам. У них с младшим сыном принцессы Дианы давняя война, так что для британских подданных вся история стала лишь ещё запутаннее.

АЙДАРА СУЭРЕЙ, агент по ремонту недвижимости: Я слышала так много комментариев, но не очень понятно, что именно произошло. Обвинения громкие, но нельзя добраться до сути, не выслушав обе стороны.

По мнению аналитиков, такие заявления — не только о расизме — худший из любых возможных сценариев для королевской семьи, после, конечно, прямых обвинений в адрес её величества. Но Опра Уинфри после интервью подчеркнула, что обвинения не касаются ни королевы, ни её супруга.

ЭМИЛИ НЭШ, журнал Hello!: Это тяжёлый удар по учреждению, которое с гордостью возглавляет Британское содружество наций, принимает глав государств со всего мира и многое делает для благотворительности. Взять хотя бы принца Уэльского: его фонд сделал очень многое для цветной молодёжи. Я думаю, что они будут абсолютно опустошены от таких обвинений.

Глава британского правительства Борис Джонсон отказался от комментариев, заявив, что всё это — заботы самой королевской семьи. Букингемский дворец пока хранит молчание.

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года. 



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