 

Мнение: Приговор убийцам Карлова

09.03.2021, 19:10, Разное
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Турецкий суд вынес приговор лицам причастных к убийству российского посла Карлова в 2016-м году. Непосредственный убийца Карлова был убит турецким спецназом на месте преступления.
В организации убийства была обвинена организация Гюлена, а он сам позиционировался как идейный вдохновитель убийства, который скрывается от правосудия в США. Стоит отметить, что Эрдоган также обвиняет Гюлена в организации провалившейся попытке военного переворота летом 2016-го года, когда "друг Реджеп" чудом избежал гибели.

Всего по делу об убийстве посла Карлова проходило 28 человек. 9 из них находятся в розыске. Из тех, до кого турки смогли добраться, 5 человек приговорены к пожизненному заключению (из них двое получили по два пожизненных, остальные просто по 1 пожизненному сроку).
Офицер разведки, который слил заговорщикам данные о передвижении посла получил 15 лет тюрьмы. Остальные получили за соучастие от 5 до 9 лет. 6 человек были оправданны ввиду недостатка улик о их причастности.
В целом, это конечно хорошо, что турки посадили непосредственных соучастников, но конечно без наказания Гюлена (тут с Эрдоганом можно согласиться), остается некоторое чувство недосказанности.

Источник: Colonel Cassad



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