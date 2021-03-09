 

Детективы снова не смогли доставить Вовка на заседание ВАКС

09.03.2021, 19:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 9 марта снова разрешил принудительно доставить председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в ВАКС ан заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения. 

Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщили в пресс-службе ВАКС. 

Это уже в шестой раз суд удовлетворил ходатайство о принудительном приводе Вовка. 

Как отметил Центр противодействия коррупции в Telegram, детективы Национального антикоррупционного бюро снова не смогли найти Вовка: ни на работе, ни дома. 

“Новый повод Вовка суд разрешил 15 марта в 11.00. Кажется, это какой-то “день сурка”, который повторяется с определенной периодичностью”, – отметили активисты. 

17 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК рассказали о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа 2020 года НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным “Украинской правды”, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе Вовка). 

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк настаивал, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в НАБУ. 

24 декабря детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали в суд на 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. 3 января детективы повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен явиться в суд 3 февраля.

3 февраля судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд Вовка. Тогда глава ОАСК назвал это решение “странным и незаконным” и сказал, что “исполнять явно незаконные, преступные решения” не собирается. Вовк считает, что у него нет статуса подозреваемого. 

На заседание, которое назначили на 8 февраля, председателя ОАСК не смогли доставить – детективы НАБУ не нашли его по известным адресам. Также Вовка не смогли привести в суд 16-го, 18-го и 22-го февраля. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Новая версия кроссовера Honda Breeze выходит на китайский авторынок

01.08 / Во Вьетнаме впервые умерли пациенты с COVID-19

10.07 / Нефть подешевела на опасениях по замедлению восстановления спроса

17.10 / Пострадавший от отравления в Солсбери полицейский решил подать в отставку

23.02 / Иран ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ

25.12 / Думаю, изначально меня посадили из-за политики, а потом попутно решили отнять ЮКОС – Ходорковский

06.08 / VOAэкспресс 5 августа 2020

27.08 / Генсек НАТО призвал Беларусь уважать права человека

21.09 / Криклий показал, как убрали с одесского пляжа танкер Delfi. Видео

21.01 / Караулов: Год назад дочь сказала Путину: “Папа, ты у нас как король Лир. Только разница в том, что мы тебя не предадим”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска