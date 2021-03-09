Детективы снова не смогли доставить Вовка на заседание ВАКС

09.03.2021, 19:08, Новости дня

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Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 9 марта снова разрешил принудительно доставить председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в ВАКС ан заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщили в пресс-службе ВАКС.

Это уже в шестой раз суд удовлетворил ходатайство о принудительном приводе Вовка.

Как отметил Центр противодействия коррупции в Telegram, детективы Национального антикоррупционного бюро снова не смогли найти Вовка: ни на работе, ни дома.

“Новый повод Вовка суд разрешил 15 марта в 11.00. Кажется, это какой-то “день сурка”, который повторяется с определенной периодичностью”, – отметили активисты.

17 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК рассказали о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа 2020 года НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным “Украинской правды”, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе Вовка).

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк настаивал, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в НАБУ.

24 декабря детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали в суд на 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. 3 января детективы повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен явиться в суд 3 февраля.

3 февраля судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд Вовка. Тогда глава ОАСК назвал это решение “странным и незаконным” и сказал, что “исполнять явно незаконные, преступные решения” не собирается. Вовк считает, что у него нет статуса подозреваемого.

На заседание, которое назначили на 8 февраля, председателя ОАСК не смогли доставить – детективы НАБУ не нашли его по известным адресам. Также Вовка не смогли привести в суд 16-го, 18-го и 22-го февраля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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