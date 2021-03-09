Россия и Китай создадут научную станцию на Луне

09.03.2021, 19:08, Новости дня

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Генеральный директор госкорпорации “Роскосмос” Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь 9 марта подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Церемония подписания состоялась в формате видеоконференции, сообщается на сайте “Роскосмоса”.

“Госкорпорация “Роскосмос” и CNSA будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что создаваемый комплекс МНЛС предназначен для проведения научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, а также лунные наблюдения. Кроме этого запланирована проверка технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

В январе “РИА Новости” сообщало, что представителей РФ отстранили от участия в экспертной группе по обсуждению создания американской окололунной станции Gateway. “То, что сейчас пытается сделать [Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса] NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров”, – отмечал Рогозин.

К 2028 году NASA собиралось создать на спутнике Земли постоянную станцию. В рамках программы Artemis ожидалось, что первая с 1972 года высадка космонавтов США на Луну состоится в 2024 году. Но из-за нехватки финансирования миссия Artemis может не состояться, как планировалось ранее.

1 декабря 2020 года китайский зонд”Чанъэ-5″ совершил успешную посадку на поверхность Луны. Аппарат развернул на спутнике Земли флаг Китая. На Луне зонд собрал образцы грунта. 16 декабря они были успешно доставлены на Землю. Китай стал третьей страной после США и Советского Союза, взявшей пробы лунного грунта. Такие попытки не предпринимались с 1970-х годов.

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