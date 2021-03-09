В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла Карлова

09.03.2021, 19:08, Новости дня

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Суд по особо тяжким преступлениям в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году. Об этом пишет “BBC News Россия”.

Обвиняемыми по делу проходили 28 человек, но человека, который застрелил российского дипломата, среди них не было. Он пережил посла Карлова на 37 минут, после чего был застрелен спецназом полиции Турции.

По версии прокуратуры, за организацией преступления стоит проживающий в США турецкий проповедник Фетхулла Гюлен и члены его организации FETO. Гюлен, которого называют главным политическим оппонентом нынешних властей Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинения в причастности к убийству Карлова отвергает.

Из 28 подозреваемых девять человек, в том числе, Гюлена, судили заочно – они проживают за пределами Турции. Их дела выделили в отдельное производство, разбирательство по ним еще не окончено. Пятеро фигурантов дела получили пожизненное (двоим присудили по два пожизненных срока), шестеро были оправданы, остальные получили тюремные сроки от 4 до 15 лет.

Среди обвиняемых были политические оппоненты президента Эрдогана, военные разведчики и полицейские, а также журналист Хайреддин Айдынбаш и фотограф Мустафа Тимур Озкан, на выставке работ которого застрелили Карлова. Фотографу присудили самый маленький срок – три года и девять месяцев тюрьмы.

Все осужденные отрицают свою вину. Бывший офицер турецкой разведки Вехби Кюршад Акалин на суде заявил, что он и другие подозреваемые свои показания дали под пытками. Защита осужденных намерена обжаловать приговор суда.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в центре современного искусства Анкары.

В российского дипломата стрелял сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ. В момент покушения стрелок выкрикнул: “Аллах акбар. Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!” Вскоре Алтынташ был убит сотрудниками спецподразделения полиции.

Обвинительное заключение было передано в суд Анкары в ноябре 2018 года, слушания по делу начались в январе 2019.

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