На конкурс “Лидеры интернет-коммуникаций” поступило более 13 тысяч заявок

09.03.2021, 19:06, Разное

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Конкурс проводит АНО “Диалог” при поддержке АНО “Россия – страна возможностей”. Заявки подали представители всех регионов – 13 404 человек.

Количество участников говорит о том. что конкурс пройдет при высочайшей профессиональной конкуренции, отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Аблец.

По ее словам, профессиональное сообщество проявляет большой интерес к конкурсу. У “Лидеров интернет-коммуникаций” есть потенциал как кадровой площадки, так и экспертного объединения, способного вырабатывать позицию по актуальным вопросам, уверена Аблец.

Особенно активно подавали заявки на конкурс жители Центрального и Приволжского федеральных округов, на них приходится 54% всех регистраций, рассказал генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров.

“Для нас важно, что в этом конкурсе получают шансы на развитие карьеры рядовые специалисты, фрилансеры и те, кто только начинает свой путь в профессии. Доля заявок от участников, не занимающих руководящие должности, составила 60%”, – уточнил он.

Сейчас эксперты конкурса начали выборочную проверку заданий. Участники должны выполнить их до старта дистанционного этапа.

Член экспертного совета конкурса Павел Безручко рекомендовал конкурсантам проверить свои работы на соответствие требованиям по содержанию и оформлению. Организаторы дали участникам дополнительное время.

“Внесение изменений и загрузка заданий будут доступны в личном кабинете до 12:00 по московскому времени 14 марта», – сказал Безручко.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов в сфере digital. У победителей будет возможность получить работу в АНО “Диалог”, пресс-службах региональных органах власти и компаниях-партнерах.