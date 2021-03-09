В Томске мужчина получил срок, заявив об угоне в попытках скрыть “пьяное” ДТП

09.03.2021, 19:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Томске мужчину осудили за то, что он пытался скрыть информацию о ДТП, заявляя об угоне. Авария произошла в октябре прошлого года, когда обвиняемый пребывал за рулем в пьяном состоянии.

Известно, что водитель транспортного средства не имел прав и полис ОСАГО. В момент ДТП томич пребывал под воздействием спиртных напитков. Он испугался, что полиция привлечет его к административной ответственности, поэтому оставил место ДТП и рассказал о том, что машину угнали.

В ходе проведения предварительной проверки обман жителя Томска вскрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ. Его материалы рассматривал Кировский районный суд, который приговорил нарушителя к году лишения свободы с отбыванием наказания условно.

Источник: tomsk-time.ru