 

В Томске мужчина получил срок, заявив об угоне в попытках скрыть “пьяное” ДТП

09.03.2021, 19:04, Разное
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В Томске мужчину осудили за то, что он пытался скрыть информацию о ДТП, заявляя об угоне. Авария произошла в октябре прошлого года, когда обвиняемый пребывал за рулем в пьяном состоянии.
Известно, что водитель транспортного средства не имел прав и полис ОСАГО. В момент ДТП томич пребывал под воздействием спиртных напитков. Он испугался, что полиция привлечет его к административной ответственности, поэтому оставил место ДТП и рассказал о том, что машину угнали.

В ходе проведения предварительной проверки обман жителя Томска вскрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ. Его материалы рассматривал Кировский районный суд, который приговорил нарушителя к году лишения свободы с отбыванием наказания условно.

Источник: tomsk-time.ru



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