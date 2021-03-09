Актер Георгий Дронов заявил, что он против эмансипации

09.03.2021, 19:04, Разное

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Накануне премьеры сериала «Девушки с Макаровым», где одну из ролей играет Георгий Дронов, он дал развернутое интервью. Актер заявил журналистам, что он выступает против эмансипации, а также признался, как пережил отсутствие работы во время карантина.

В новом проекте Георгий Дронов играет Рому Жилина, который является «альтер-эго» беспринципного и жестокого главного героя. Артист пошутил, что он намерено согласился на съемки в этом сериале, чтобы сбить с себя «спесь и звездную пыль». Дело в том, что в «Ворониных» он «был королем», а теперь пришла очередь попробовать себя в роли «свиты».

В интервью Георгия Дронова спросили, есть ли в РФ гендерное разделение профессий. Актер признался, что он против эмансипации, но «по-доброму». То есть, он убежден, что женщинам не стоит идти в спорт или профессии, где есть жестокость или грубость. Например, единоборства с участием представительниц прекрасного пола он смотреть не может. По словам артиста, ему, как мужчине, хочется уберечь женщину, чтобы она и дальше оставалась нежной.

Во время пандемии звезда «Ворониных» осознал, насколько много времени отнимает у людей был. Он считает, что женщины проделывают огромный труд, чтобы мужчинам и детям было комфортно возвращаться домой. Георгий Дронов признался, что на самоизоляции ему «было напряженно» с финансами. Границы карантина постоянно отодвигали, а спектаклей и съемок у артистов не было. Он за этот период переоценил некоторые вещи и осознал, сколько на самом деле времени в его жизни должна занимать работа.