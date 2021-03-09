Медики назвали продукты для снижения вредного холестерина

09.03.2021, 19:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зарубежные медики назвали продукты, помогающие снизить вредный холестерин. Это орехи, овсянка и авокадо.

Холестерин нужен организму для создания здоровых клеток, а вот если он переходит в категорию вредных и его уровень зашкаливает, то образуются жировые отложения в кровеносных сосудах. Это провоцирует риск сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к смерти. Поэтому медики рекомендуют сбалансированный рацион питания.

Лидер-рекордсмен среди правильных продуктов, это овсянка с добавлением фруктов и ягод. За счёт обилия растворимой клетчатки снизится концентрация вредного холестерина. Таким веществом могут похвастаться фасоль, брокколи, яблоки и груши. Стоит отметить, что горсть грецких орехов или миндаля также помогут улучшить уровень хорошего холестерина в крови.

Такой фрукт, как авокадо, популярен во всём мире за счёт полезных свойств. Этот экзотический плод помогает похудеть и расщепляет избыток холестерина в крови, а ещё уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже улучшает память.

Источник: www.express.co.uk