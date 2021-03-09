Штабы Навального откроются в СИЗО и колониях

09.03.2021, 18:51, Разное

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Штабы оппозиционного политика Алексея Навального планируется открыть в большинстве пенитенциарных учреждений страны.

Об этом сообщил в Facebook соратник оппозиционера Леонид Волков. К лету штабы должны открыться как минимум в 80% всех СИЗО и исправительных колоний.

– Проведя длительный мозговой штурм, мы наконец смогли придумать гениальный план по свержению режима. Для этого необходимо, чтобы как можно больше сторонников Навального сели в тюрьму. Когда их процент от всех заключённых превысит критическую величину, они смогут установить там свои порядки, с которыми будут обязаны считаться все авторитеты – как за решёткой, так и на воле. Чтобы миллионы наших соратников смогли попасть на нары, летом мы позовём их на многомиллионные несанкционированные митинги, но до этого нужно подготовить им тёплый приём, чем и займутся создаваемые штабы, – написал Волков.

В комментариях к посту Волкова юрист ФБК Иван Жданов отметил, что подавляющее большинство сотрудников «тюремных» штабов Навального будет набрано из бывших сотрудников его “вольных” штабов, в настоящее время оказавшихся в местах не столь отдалённых.

Сам Алексей Навальный, по словам его адвоката Ольги Михайловой, собирается возглавить федеральный «тюремный» штаб, который будет находиться по месту отбывания им наказания.

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