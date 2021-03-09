 

Штабы Навального откроются в СИЗО и колониях

09.03.2021, 18:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Штабы оппозиционного политика Алексея Навального планируется открыть в большинстве пенитенциарных учреждений страны.

Об этом сообщил в Facebook соратник оппозиционера Леонид Волков. К лету штабы должны открыться как минимум в 80% всех СИЗО и исправительных колоний.

– Проведя длительный мозговой штурм, мы наконец смогли придумать гениальный план по свержению режима. Для этого необходимо, чтобы как можно больше сторонников Навального сели в тюрьму. Когда их процент от всех заключённых превысит критическую величину, они смогут установить там свои порядки, с которыми будут обязаны считаться все авторитеты – как за решёткой, так и на воле. Чтобы миллионы наших соратников смогли попасть на нары, летом мы позовём их на многомиллионные несанкционированные митинги, но до этого нужно подготовить им тёплый приём, чем и займутся создаваемые штабы, – написал Волков.

В комментариях к посту Волкова юрист ФБК Иван Жданов отметил, что подавляющее большинство сотрудников «тюремных» штабов Навального будет набрано из бывших сотрудников его “вольных” штабов, в настоящее время оказавшихся в местах не столь отдалённых.

Сам Алексей Навальный, по словам его адвоката Ольги Михайловой, собирается возглавить федеральный «тюремный» штаб, который будет находиться по месту отбывания им наказания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Как у испанского фермера отросла отрезанная нога

28.08 / Названы понесшие многомиллионные убытки звезды

14.10 / Почему ты не мочишь Рыбку? – Личное мнение

16.07 / Хакер получил более 100 тысяч долларов, взломав Twitter-странички Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска, и других известных людей

24.02 / Скандалы: «Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет»

16.10 / Мнение: И снова о концах

25.08 / Что может грозить Лукашенко за передачу оружия 15-летнему сыну

11.12 / Раскрыты главные секреты долголетия жителей “голубых зон”

05.01 / Для улучшения успеваемости студентов МГУ выделит 7 млн рублей на ремонт кабинета ректора

05.10 / Цукерберг, в чём подвох? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска