Нардеп от “Европейской солидарности” Гончаренко сделал прививку от COVID-19 вакциной, которую Порошенко назвал “говном”

09.03.2021, 18:18, Новости дня

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Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко 9 марта в Facebook заявил, что сделал прививку от COVID-19 индийской вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

“Сегодня вакцинировался Covishield в Одессе. Хочу сразу объяснить: во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через шесть часов. Поэтому по специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинирования. У меня неоднократно спрашивали, буду ли я вакцинироваться. Вот, друзья, сдержал слово”, – отметил Гончаренко.

В комментариях под постом в ответ на вопрос о самочувствии после вакцинации нардеп написал, что “держит строй”.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/3921766987862509

Качество привезенной в Украину вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) 1 марта на заседании согласительного совета Верховной Рады раскритиковал лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко. Он привел слова медика из Прикарпатья о препарате.

“На мои вопросы, почему [врачи] отказываются вакцинироваться, – прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии, – потому что говно привезли. И на сегодняшний день никто не знает, привезли это из-за коррупции или профнепригодности”, – заявил он.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 9 марта в Украине были привиты 19 118 человек. За минувшие сутки в стране ввели 1171 дозу вакцины от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX бесплатно получит 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что страна получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

По состоянию на 9 марта в Украине подтвердили 1 410 061 случай коронавирусной инфекции, скончалось 27 204 пациента, выздоровело 1 199 229 человек. За последние сутки в стране подтвердили 3261 новый случай коронавируса.

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