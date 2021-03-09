 

В Тернополе стадион переименовали в честь Шухевича. Посол Израиля потребовал отменить решение

09.03.2021, 18:18, Новости дня
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На сессии Тернопольского городского совета 5 марта приняли решение о присвоении названия городскому стадиону – Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича. Об этом сообщала пресс-служба мэрии Тернополя.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион 9 марта на своей странице в Facebook потребовал отменить решение о переименовании стадиона в Тернополе в честь Шухевича.

“Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения”, – заявил Лион.

https://www.facebook.com/IsraelinUkraine/posts/3672828816098200

В мэрии Тернополя, цитируя главу города Сергея Надала, заявляли, что главнокомандующий Украинской повстанческой армии был “не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта”.

В ведомстве отметили, что в Тернополе проходят XI спортивно-патриотические соревнования “Кубок Шухевича”.

Депутаты единогласно поддержали инициативу Надала о новом названии стадиона, которое присвоили, “учитывая мужество, несокрушимость в национально-освободительной борьбе, самопожертвование во имя украинского народа”, говорится в сообщении.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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