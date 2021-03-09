 

В Сети появился редкий снимок свекрови Виктории Лопыревой

09.03.2021, 18:14, Разное
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Супруг Виктории Лопыревой в своем микроблоге Instagram показал редкий снимок матери в честь 8 Марта. Политик Игорь Булатов позировал вместе с главными женщинами в своей жизни.
По словам экс-предпринимателя, у каждого мужчины есть «своя планета» и не одна. Игорь Булатов заявил, что без матерей, жен, сестер, бабушек и дочерей жизнь представителей сильного пола «неполноценна». Супруг модели пожелал ей и своей родительнице, а также всем дамам, причастным к празднику, теплоты, вдохновения, радости и счастья.

Поклонники были восхищены тем, насколько молодо выглядит свекровь Виктории Лопыревой – Марина Булатова. Экс-бизнесмен счастлив с моделью в браке уже два года. Пара воспитывает сына по имени Марк Лионель. На данный момент ребенок находится в Дубае с матерью.

Источник: www.instagram.com



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