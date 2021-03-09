Учёные спрогнозировали распространение COVID-19 весной

09.03.2021, 18:14, Разное

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Зарубежные учёные в ходе проведённого исследования спрогнозировали распространение COVID-19 в период цветения. Было доказано, что пыльца в воздухе может поспособствовать весеннему всплеску инфекции SARS-CoV-2.

Немецкие исследователи отметили, что весенний выброс пыльцы растений ежегодно совпадает с пиком респираторных заболеваний, поэтому этот факт, безусловно, увеличит число инфицированных коронавирусом. Авторы научной работы доказали, что сезонное цветение делает как аллергиков, так и абсолютно здоровых людей восприимчивыми к инфекции SARS-CoV-2.

Учёные резюмировали, что в дни обильного цветения случаи заражения коронавирусом увеличивались в целом на 10-30%. Поэтому весной рекомендуется обязательное использование средств индивидуальной защиты, маски нужно носить не только группе риске, но и абсолютно всем. Это поможет фильтровать частицы пыльцы и сохранить здоровье.

Источник: ria.ru