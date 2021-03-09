 

Учёные спрогнозировали распространение COVID-19 весной

09.03.2021, 18:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зарубежные учёные в ходе проведённого исследования спрогнозировали распространение COVID-19 в период цветения. Было доказано, что пыльца в воздухе может поспособствовать весеннему всплеску инфекции SARS-CoV-2.
Немецкие исследователи отметили, что весенний выброс пыльцы растений ежегодно совпадает с пиком респираторных заболеваний, поэтому этот факт, безусловно, увеличит число инфицированных коронавирусом. Авторы научной работы доказали, что сезонное цветение делает как аллергиков, так и абсолютно здоровых людей восприимчивыми к инфекции SARS-CoV-2.

Учёные резюмировали, что в дни обильного цветения случаи заражения коронавирусом увеличивались в целом на 10-30%. Поэтому весной рекомендуется обязательное использование средств индивидуальной защиты, маски нужно носить не только группе риске, но и абсолютно всем. Это поможет фильтровать частицы пыльцы и сохранить здоровье.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Названа еще одна причина бессимптомного коронавируса

16.08 / Лукашенко увидел угрозу для России в мирных белорусских протестах

04.07 / Мнение: Ген буржуя, или как Маяковский разжигал классовую ненависть

21.07 / Названы лучшие для жизни регионы России

22.10 / Мнение: Узнаваемый рисунок

07.11 / Мнение: Ошибки при комментировании

06.11 / Мнение: Неразрешимый конфликт

08.11 / В Минобороны Армении опровергли заявление Алиева о взятии города Шуши

22.10 / Остров проклятых

29.06 / При нападении на здание фондовой биржи погибли люди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска