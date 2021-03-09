Представлена революционная камера Hasselblad в смартфоне OnePlus 9

09.03.2021, 18:14, Разное

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Официально представлен смартфон OnePlus 9, в процессе создания которого китайский производитель сотрудничал с Hasselblad. Революционная камера от шведской компании станет первой в стратегической коллаборации брендов.

OnePlus готовится вывести на рынок новую линейку смартфонов с улучшенными характеристиками фото-видео-датчиков. В последнее время сотрудничество с компаниями, специализирующимися сугубо на оптике, стало трендом в мобильной индустрии. Новинка с названием OnePlus 9 получит объективы от шведской Hasselblad, что позволит смартфону конкурировать с самыми продвинутыми конкурентами.

Так, аппарат получит возможность реализации 12-битной глубины цвета в RAW, а процесс съемки сопровождается в OnePlus 9 фирменным звуком затвора знаменитых камер от Hasselblad. Сверхширокоугольный матричный сенсор, угол обзора которого составляет 140°, включает в себя пару широкоугольных объективов и треугольную призму. Благодаря синхронной работе датчиков получается единая, без искажений, картинка. Обновленный автофокус достиг скорости человеческого глаза, причем он работает быстро и эффективно даже при тряске. Проблема искажения, которой отличаются все сверхширокоугольные сенсоры, решена за счет применения особых линз произвольной формы, заменивших в аппарате асферические аналоги.

Революционная камера от Hasselblad, реализованная в OnePlus 9, снабжена также датчиком изображения IMX789 от Sony. К слову, его уже называют самым дорогостоящим в истории. Свою стоимость комплектующее оправдывает поддержкой видеосъёмки HDR в формате 4K при частоте 120 кадров в секунду. Крупный сенсор позволяет увеличить количество получаемого света и оптимизировать качество изображений.

В последние годы OnePlus, согласно обнародованной ее руководством информации, инвестировала в мобильные технологии обработки изображений свыше 150 миллионов долларов США. Вместе с объявлением о коллаборации с Hasselblad, OnePlus представила публике четыре новых технологий, среди которых есть сверхширокоугольная матричная камера, фото-видео-датчик с произвольной формой, а также инновационную систему автоматического фокусирования и датчик IMX789.

Источник: www.ixbt.com