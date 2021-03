Обрати свою собаку в иудаизм (+видео)

09.03.2021, 17:38, Разное

Видео кампании партии харедим сравнивает евреев-реформаторов с собаками

К Давид Исраэль – 19 адара 5781 – 3 марта 2021 г.

Фото: скриншот с YouTube

Видео кампании партии харедим сравнивает евреев-реформистов с собаками.

United Torah Judaism во вторник опубликовал новое предвыборное видео, которое вызвало большой гнев в Израиле, в основном потому, что на нем изображены собаки в ермолках, а также сообщение о том, что Высокий суд признает их евреями, как сделал на этой неделе относительно новообратившихся реформистов и консерваторов (см. «Haredim Condition Future Coalition on Override Clause to Erase High Court’s Reform Conversions Ruling; and Uproar as High Court Recognizes Reform and Conservative Conversions ).

Лидер оппозиции Яир Лапид в ответ написал в Твиттере: «Мой отец однажды рассказал мне, что в парламенте в Будапеште в своё время висело большое объявление: «Евреям и собакам вход запрещен». Антисемиты в каждом поколении всегда сравнивали евреев с собаками. Теперь к ним присоединился United Torah Judaism (UTJ – Единый иудаизм Торы). Отвратительно.

Движение Нееманей Тора Ва’Авода (букв. «Сторонники Торы и Труда») заявило в среду утром, что «сегодня была пересечена еще одна красная линия в нашем обращении с нашими братьями, которые представляют миллионы евреев по всему миру. Как ортодоксальное движение, мы очень обеспокоены. Когда невежество и поляризующий дискурс объединяют силы, мы достигаем высшей точки ненависти между братьями».

МК Ицхак Пиндрус (Единый иудаизм Торы). / Йонатан Синдел / Flash90

Председатель фракции UTJ в Кнессете, депутат Ицхак Зеев Пиндрус ранее на этой неделе сказал о женщине-солдате, которая прошла гиюр на военной службе, что она «шикса, нееврейка, если она прошла гиюр в ЦАХАЛе, то она не Еврей по галахическому определению. Она может быть Праведником народов мира, в конце концов, ее отец – еврей, а мать – язычница , но еврейство её отца не имеет значения, есть неизменная Тора Израиля, которую Моше Рабейну принес с горы Синай ».

Помимо оскорбления солдата ЦАХАЛа и насмешек над обращением в иудаизм в ЦАХАЛе, утверждение Пиндруса неверно относительно обращения еврейской галахи с детьми отцов-евреев и матерей-неевреев. Они считаются «семенем Израиля», которых необходимо поощрять к обращению в иудаизм, в отличие от полных язычников, которым сначала отказывают и отвергают, прежде чем им позволят обратиться. Действительно, процесс обращения в ЦАХАЛе в основном охватывает солдат, которые являются кровными родственниками евреев и как таковые имеют право на более мягкие условия для сохранения своей еврейской идентичности.

Пиндрос извинился во вторник вечером в интервью News12, сказав: «Слово Шикса было неуместным. Если я хотел кого-то оскорбить, мне следовало искать кого-нибудь, кроме женщины-солдата, служащей в ЦАХАЛе ».

Особенно это касается женщин-солдат, которые, согласно Галахе, имеют право на любящее отношение, когда она стремится к обращению. Освежите свой Шулхан Арух.

Наконец, UTJ не составлял концепцию Барк-мицвы. Согласно Wiki, барк-мицва – это соблюдение и празднование совершеннолетия собаки, как и традиционные еврейские бар-мицва и бат-мицва. Первая задокументированная Барк-мицва состоялась в Беверли-Хиллз, Калифорния, в 1958 году (скажите, вы шокированы?). Согласно “Курьеру Беверли-Хиллз”, Макс и Джанет Солтер отпраздновали совершеннолетие своего черного кокер-спаниеля Герцога Виндзорского (сокращенно Винди). Джанет ввела в приглашениях термин «барк-мицва». В течение следующих 50 лет Макс и Джанет совершили еще несколько барк-мицв, когда одной из их собак исполнялось 13 лет.

Церемония барк-мицвы может состояться, когда вашей собаке исполнится 13 месяцев или 13 лет. Во время некоторых барк-мицв суки носят талит, а кобели – ермолку. Мы посмотрели и не нашли упоминания о том, что собака барк-мицвы надевает тфилин. Но, опять же, мы не будем шокированы, если это будет сделано.

От переводчика:



Бар-мицва – празднование совершеннолетия человека



Барк-мицва (bark – лаять)- празднование 13-летия собаки))))



Совсем евреи с глузду съехали)))