Раскрыты изображения нового Peugeot 308

09.03.2021, 17:32, Новости дня

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Пользователям стали доступны изображения обновленной модели Peugeot 308 до официальной премьеры.

Вместе с тем эксперты констатировали, что новый Peugeot 308 имеет сходства с актуальными моделями 208, 2008, но не обошлось без индивидуальных особенностей. Новинка получила стильные бамперы, улучшенные светодиодные фары, а также новую формую кузова. Кроме того, изменения коснулись не только внешнего вида, но и деталей интерьера.

По техническим параметрам модель 308 сохранила прежнюю гибридную силовую установку с 1,6-литровым бензиновым мотором и электроприводом. Напомним, топовая комплектация предусматривает 300-сильный двигатель и систему полного привода. Напомним, накануне состоялся выход электрокара e-Rifter.