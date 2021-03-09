 

Ford представил обновленный пикап серии Super Duty 2022

09.03.2021, 17:32, Новости дня
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Американская компания Ford официально представила обновленную модель пикапа Ford Super Duty 2022.

 В салоне применили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса, поддерживающего системы Apple CarPlay или Android Auto. Что касается внешних отличий, то пикап получил новые бамперы, головную оптику, хромированные трубки выхлопной системы, а также улучшенные зеркала. Изменения коснулись также 20-дюймовых дисков и фирменных шильдиков.

Под капотом пикапа установлен 7,3-литровый агрегат, который выдает 430 л.с. Также в продажу выйдет дизельная версия пикапа с 6,7-дюймовым двигателем, который выдает 475 л.с. мощности. Уже летом 2021 года автомобиль поступит в свободную продажу. Стоимость пикапа пока удерживается в тайне.



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