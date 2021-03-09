Палица предложил механизм преодоления коррупции на таможне

09.03.2021, 17:28, Новости дня

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Лидер партии “За майбутнє” Игорь Палица в эфире ток-шоу “Свобода слова с Савиком Шустером” на телеканале “Украина” 5 марта предложил профинансировать из госбюджета оборудование таможни автоматическими сканерами контейнеров Rapiscan.

Он подчеркнул, что основа коррупции на таможне – физические контакты таможенника с грузом и его владельцем, а автоматизировав процесс растаможки и убрав человеческий фактор, коррупцию можно преодолеть очень быстро.

“Подсчитано: чтобы оборудовать украинские таможенные переходы, на которых растамаживаются контейнеры, сканерами Rapiscan, нужен $51 млн. Эти средства вернутся в государственный бюджет уже через месяц после начала растаможивания с помощью сканеров. Предыдущее руководство таможни, к сожалению, пошло по ложному пути, надеясь на “перевоспитание” коррупционеров. Результат известен. Коррупционные схемы работают дальше. Но их можно искоренить за один месяц. Достаточно воли и желания руководителя таможенной службы. Мы же готовы максимально помочь в окончательном решении проблемы коррупции на таможне. $50 млн на приобретение сканеров точно найдем в бюджете”, – отметил Игорь Палица.

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин и председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, которые также были участниками программы, согласились с предложенным путем, при этом Рябикин подчеркнул, что ждет поддержки парламентариев.

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