Председатель ГФС Мельник рассказал, как будет происходить ликвидация госоргана

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09.03.2021, 17:28, Новости дня
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Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник рассказал о планах по ликвидации органа и организации борьбы с теневой экономикой. О том, как это будет происходить, он сообщил в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 9 марта.

“Сейчас мы переходное звено между старой системой и качественно новым правоохранительным органом. Поэтому не имеем права никоим образом сбавлять темп. Я, как руководитель, должен обеспечивать эффективную операционную работу. Наша главная цель – выявление и расследование уголовных преступлений по фактам неуплаты налогов в бюджет. Результатом этой работы должно быть возмещение убытков и обеспечение неотвратимости наказания”, – сказал Мельник.

Глава службы отметил, что сейчас происходят кадровые изменения и формирование новой штатной структуры, в которой произойдет замена почти 70% руководящего состава.

Мельник рассказал, что с созданием нового органа важно четко организовать процесс, при котором борьба с преступлениями в экономической сфере не будет прервана.

“Исполнительной власти надо четко организовать процесс, начиная с разработки дорожной карты с конкретными дедлайнами. Борьба с преступлениями в экономической сфере не должна быть прервана, то есть нам необходимо обязательно, чтобы функции по обеспечению экономической безопасности государства не прервались, а сразу начали выполняться другим, вновь созданным органом”, – сказал Мельник.

9 декабря Кабмин согласовал его кандидатуру на должность председателя Государственной фискальной службы Украины. 21 декабря его назначили на эту должность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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