 

“Укрпошта” продаст киевский Главпочтамт на Крещатике

09.03.2021, 17:28, Новости дня
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Руководство “Укрпошти” намерено продать киевское здание по адресу Крещатик, 22, где находится генеральный офис компании и Киевская дирекция “Укрпошти”. Об этом говорится на сайте компании.

“Зданию, где расположен Главпочтамт, более 60 лет. Состояние его фасада с каждым годом только ухудшается и требует ремонта: по предварительной оценке, в то, чтобы обстучать и отремонтировать здание извне, нужно инвестировать 10 млн грн”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в здании на Крещатике работает около 1000 работников центрального аппарата управления “Укрпошти” и работники Киевской городской дирекции.

“Они до сих пор видят советские интерьеры и пользуются устаревшей системой коммуникации. Чтобы отремонтировать все канализационные трубы, нужно потратить 3 млн грн. Сейчас на содержание здания ежегодно расходуется более 10 млн грн. Для того, чтобы внутри здание выглядело как современный бизнес-центр или коворкинг, необходимо более 100 млн грн, которые будут потрачены на инженерные системы, замену окон, построение системы кондиционирования, внутреннюю перепланировку, установку новых лифтов”, – сообщает пресс-служба компании.

При этом гендиректор “Укрпошти” Игорь Смелянский уточнил, что продажа здания может затянуться на несколько лет.

“Этот процесс может занять от двух лет, и на то есть свои причины. Свою деятельность мы полностью подчиняем законодательству Украины, и вы понимаете, сколько процедур это за собой тянет. Только с точки зрения формальностей нам нужно: согласовать решение с Наблюдательным советом, акционерами и органом управления; провести независимое оценивание, найдя предварительно аудитора в системе Prozorro; провести открытые торги в системе Prozorro с экспозицией лота не менее полгода. То есть одни только процедуры могут занять более 1,5 года. Но все также будет зависеть и от ситуации на рынке, ведь и мы, и государство заинтересованы в выгодной продаже активов”, – заявил Смелянский.

Он также отметил, что сейчас рынок недвижимости на спаде, поэтому необходимо дождаться “удачного момента” для продажи здания на Крещатике.

“Несмотря на то, что центральный офис “Укрпошти” и Киевская дирекция могут изменить свое расположение, отделение 01001, Главпочтамт останутся на Крещатике, 22 в любом случае. Зато сотрудники компании, которые сейчас работают в данном здании, переедут в современный офис со всеми удобствами”, – добавили в компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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