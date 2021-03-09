После интервью принца Гарри его отец отправился в церковь, прихожанами которой являются темнокожие люди

09.03.2021, 17:28, Новости дня

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Британский принц Чарльз посетил лондонскую церковь “Дом Иисуса”, на базе которой развернута амбулатория для вакцинации прихожан от коронавируса. Фото, сделанные во время его визита, 9 марта опубликованы на странице Кларенс-хаус в Instagram.

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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

На снимках принц Чарльз запечатлен в окружении темнокожих представителей церкви и ее прихожан. На сайте британского канала Sky News отмечается, что это первое публичное появление принца Чарльза после интервью его младшего сына – проживающего в США британского принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри.

В публикации сообщается, что принц Чарльз не захотел отвечать на вопрос журналиста телеканала, касающегося заявлений, сделанных принцем Гарри. При этом самого журналиста после попытки задать эти вопросы вывели из помещения.

Интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган транслировалось в эфире американского канала CBS 7 марта. В разговоре с журналисткой пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится с “слишком темным цветом” кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Издание New York Times 8 марта сообщило, что трансляцию интервью посмотрели 17,1 млн человек.

Британское издание Daily Telegraph в обзоре, опубликованном 8 марта, подчеркнуло, что интервью обещало быть сенсационным, но превзошло эти ожидания. В свою очередь британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на мнение экспертов, назвал разговор герцога и герцогини Сассекских с американской ведущей унизительным для королевской семьи Великобритании, а позицию пары счел эгоистичной.

Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с деталями сделки, сообщило, что CBS заплатил за интервью продюсерской компании Уинфри Harpo Productions более $7 млн (около 195 млн грн). Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские не получат компенсацию за участие в съемках.

Люди, знакомые с ситуаций в Букингемском дворце, в комментарии Daily Mail заявили, что члены королевской семьи находятся в состоянии шока и печали.

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