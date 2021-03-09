 

Погода в Москве и Подмосковье установила рекорд

09.03.2021, 17:26, Разное
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Специалисты центра “Фобос” сообщили, что погода в Москве и Московской области установила температурный рекорд. Минувшая ночь стала самой холодной в регионе сначала весны.

Эксперты отметили, что в ночь с понедельника на вторник воздух остыл до минус 14,6 градуса. Прежний рекорд был установлен в ночь на шестое марта, когда температура опустилась до минус 11 градусов. Метеорологи прогнозируют, что на предстоящей неделе в столичном регионе вновь наступят морозы: в тёмное время суток может похолодать до минус 20 градусов, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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