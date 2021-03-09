Россияне посчитали издевкой песню певицы Манижи для конкурса «Евровидение-2021»

09.03.2021, 17:24, Разное

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В национальном отборе на «Евровидение-2021» победила певицы Манижа, представившей на суд зрителей песню Russian Women. Однако, как оказалось, не всем ее композиция пришлась по душе, некоторые россияне посчитали ее издевкой.

Вчера состоялся национальный отборочный конкурс, в ходе которого был определен участник от РФ на «Евровидении 2021». Победу в нем одержала Манижа Сангин, именно ей теперь предстоит в мае отправиться в Роттердам. На концерте, который и решил судьбу представителей от РФ, артистка исполнила собственную песню Russian Women. Несмотря на англоязычное название, трек будет звучать на русском языке, чего не было на конкурсе уже 12 лет.

Сразу после оглашения результатов зрительского голосования, в интернете развернулись настоящие баталии. Пользователи, которым не понравился номер Манижи, спорили со своими оппонентами. Недоброжелатели пророчат певице провал и последние места в рейтинге. Манижа Сангин родилась в 1991 году в Душанбе, как у независимого музыканта, у нее нет продюсера. Кроме исполнения песен, она также является композитором и режиссером клипов. Интересно, что сценическое имя артистки означает «нежный камень» и происходит из языка фарси.

Сама артистка также высказалась относительно своего участия в «Евровидении-2021». Песня о русской женщине посвящена самым красивым и невероятным женщинам, их силе и душе, объясняет исполнительница. В своей композиции девушка сочетала не только разные музыкальные стили, но и вокальные манеры.

Кроме голосистости и мелодичности, певица не менее ярко выглядела на сцене, однако и это многие сочли спорным для достижения высоких результатов в борьбе с представителями порядка 40 стран Европы. В комментариях пользователи писали о своем несогласии с таким образом русской женщин, которые «молятся и борются». Некоторые даже охарактеризовали трек, как некую политическую акцию для планомерной дискредитации страны.

Источник: inforeactor.ru