Двухмесячная внучка певицы Валерии отправилась в первое путешествие на самолете

09.03.2021, 17:24, Разное

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В своем микроблоге Instagram Арсений Шульгин показал кадр с борта самолета, объявив подписчикам, что летит в отпуск. Рядом с ним была супруга Лиана и двухмесячная внучка певицы Валерии Селин, для которой это путешествие за границу станет первым в жизни.

Сначала 22-летний предприниматель показал, как едет со своими дамами в аэропорт на автомобиле ранним утром. Лиана Шульгина трогательно держала малышку Селин на руках, а наследница была укутана в белоснежное шелковое одеяло. В следующем сторис Арсений Шульгин показал, что они уже на борту самолета. Он отметил, что ничего не сможет повлиять на их с супругой настроение, опубликовав фото со своими руками и крошечной ножкой дочки в розовом носке. Оказалось, что накануне персонал аэропорта во время проведения досмотра уронил ящик с вещами, в котором были часы Rolex. Дорогостоящий аксессуар разбился, но молодые родители постарались сохранить былой позитивный настрой.

Куда именно полетел сын Валерии с семьей, он не сообщил. Подписчики пожелали паре прекрасного отдыха и восхитились их смелостью отправиться в путешествие с двухмесячным ребенком. Ранее Лиана Шульгина признавалась, что мечтает об отпуске.

Источник: radiokp.ru