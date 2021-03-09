В Волгоградской области на трамвайной остановке найден труп 52-летнего мужчины

09.03.2021, 17:24, Разное

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В Волгоградской области сегодня утром на остановке трамвая случайные прохожие замтеили труп неизвестного мужчины. Инцидент был зафиксирован в городе Волжский.

Бездыханное тело местного жителя лежало на территории остановочного комплекса На место инцидента в оперативном порядке прибыли сотрудники полиции. В ходе осмотра тела на месте случившегося правоохранители не заметили следов насильственной смерти. Личность погибшего была быстро установлена, им оказался 52-летний житель Волжского.

Предполагается, что житель резко почувствовал себя очень плохо, когда добирался утром на работу. В ближайшее время будет установлена точная причина его смерти.

Источник: gorvesti.ru