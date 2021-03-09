Яна Рудковская, Татьяна Михалкова, Виктория Короткова и другие на презентации новой коллекции Анастасии Задориной

09.03.2021, 16:50, Разное

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По случаю Международного женского дня бренд вечерних платьев anastasiAZadorina и марка ювелирных украшений Adelya Jewelry собрали своих знаменитых друзей в президентском люксе Radisson Collection Hotel Moscow на Spring Party. Хорошо провести время на девичнике и посмотреть новую коллекцию бренда Анастасии Задориной пришли Татьяна Михалкова, Яна Рудковская, Наталья Якимчик, Алла Акперова, Инна Маликова, Polina, Ирина Чайковская, Виктория Короткова и другие.

Татьяна Михалкова Анастасия Задорина, Наталья Якимчик и Яна Рудковская Виктория Короткова и Сергей Буниятов Анастасия Задорина и Аделя Бахтиярова

Я очень полюбила такой формат мероприятий. Для меня девичник – это ещё один повод встретиться с подругами, обменяться новостями, положительными эмоциями. После периода самоизоляции мы все стали особенно ценить живое общение – улыбки, смех, атмосферу праздника. Это мероприятие мы организовали совместно с Adelya Jewelry – мы дружим с основательницей бренда Аделей, эти украшения мне очень нравятся, и я с удовольствием их ношу, – делится впечатлениями дизайнер Анастасия Задорина.

На Spring Party была представлена капсульная коллекция бренда AnastasiAZadorina, в которую вошли вечерние платья, пиджаки, брюки и блузы. Строгая цветовая гамма и четкие линии кроя сочетаются с мягкой драпировкой и вышивкой кристаллами. Основные материалы коллекции – шелк, шерсть с шелком, шелк с люрексом, хлопок. Главными аксессуарами стали шляпы и заколки-банты.

Polina Александр Сирадекиан Ирина Чайковская и Инна Маликова Алла Акперова Анастасия Гребенкина и Анастасия Задорина