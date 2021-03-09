 

Из-за отключения газа в Донецкой области начали 82 производства – Шмыгаль

09.03.2021, 16:38, Новости дня
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Из-за отключения 59 котельных в Донецкой области зарегистрировали 82 уголовных производства. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.

Производства были открыты по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 356 – самоуправство и по ч. 2 ст. 384  – введение в заблуждение уполномоченного органа. 

Компания “Донецкоблгаз” 6 марта прекратила поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго” из-за большой задолженности перед “Нафтогазом”. В облгазе сообщили, что компания “Донецктеплокоммунэнерго” наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Мэр Славянска Вадим Лях в Facebook заявлял, что в городе уже перестали работать котельные из-за прекращения поставок газа. Такая же ситуация сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Вечером того же дня в области начали возобновлять подачу газа. 7 марта Шмыгаль говорил о полном возобновлении газоснабжения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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