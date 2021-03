Президент ПАСЕ на следующей неделе посетит Россию

09.03.2021, 16:38, Новости дня

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс на следующей неделе посетит Москву. Об этом 9 марта в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

По его словам, Дамс посетит Россию с рабочим визитом 15–16 марта.

В Москве, президент ПАСЕ намерен провести ряд встреч. В частности, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, министром юстиции России Константином Чуйченко, а также спикерами Госдумы и Совета Федерации.

another representative of a European (but not EU) institution is travelling to #Russia now. this time its the President of @PACE_News Rik Daems. he will go to Moscow 15-16 March to meet Lavrov, the justice minister, and the speakers of the state Duma and federation council

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 9, 2021

В январе 2020 года Дамс заявлял, что считает нормальными противоречия в отношениях делегаций России и Украины в ассамблее.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ “устранит угрозу дискриминации национальных делегаций”.

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Проект решения, который предусматривает возвращение россиян в ПАСЕ без каких-либо ограничений, поскольку Россия начала платить взносы в Совет Европы и освободила украинских военнопленных моряков, подготовил нидерландский депутат Тини Кокс.

Большинство поправок к документу, предложенных украинской делегацией, в том числе об ограничении полномочий российской делегации, было отклонено при рассмотрении.

За подтверждение полномочий РФ 29 января проголосовали 96 депутатов ассамблеи, против были 44, семь воздержались. Делегации Польши, Латвии, Литвы, Грузии, Швеции голосовали против документа. Украинская делегация почти всем составом голосовала “против”. Исключением стала нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юлия Левочкина, которая поддержала возвращение полномочий представителям РФ.

