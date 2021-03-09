За 10 дней “Голос” собрал около 20 подписей за отставку Венедиктовой. В “Слуге народа” этот вопрос не рассматривали

09.03.2021, 16:38, Новости дня

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Сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой движется “очень медленно”, сообщил в комментарии “Радіо Свобода” нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин.

23 февраля Юрчишин заявлял в Facebook, что Венедиктова спровоцировала политическое решение и приговор активисту Сергею Стерненко и анонсировал сбор подписей за отставку генпрокурора.

“По состоянию на [5 марта] прошлую пятницу было около 20 подписей. Конечно, будем собирать до необходимого количества. Депутаты боятся, потому что генпрокурор подписывает подозрения для депутатов. Особенно эти страхи присутствуют у представителей большинства”, – сказал Юрчишин.

Бояться подозрений могут только те, “у кого не все в порядке с законом”, отметил в комментарии “Радіо Свобода” первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко. По его словам, вопрос отставки Венедиктовой фракция не рассматривала.

“А если и поднимут, не уверен, что найдут широкую поддержку. К работе госпожи Венедиктовой, как и к работе любого, могут быть и есть замечания. Но к отставке разговоры еще никогда не доходили. Госпожа генеральный прокурор реагирует на все замечания и пытается оперативно исправлять”, – подчеркнул Корниенко.

Комментируя приговор одесскому активисту Сергею Стерненко, Венедиктова 26 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” отмечала, что суд зачитал одинаковый приговор двум фигурантам и отпустить одного из них было бы несправедливо. По ее мнению, дело Стерненко политизировано самим Стерненко.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Стерненко подал апелляционную жалобу на решение о своем заключении.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

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