 

За 10 дней “Голос” собрал около 20 подписей за отставку Венедиктовой. В “Слуге народа” этот вопрос не рассматривали

09.03.2021, 16:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой движется “очень медленно”, сообщил в комментарии “Радіо Свобода” нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин.

23 февраля Юрчишин заявлял в Facebook, что Венедиктова спровоцировала политическое решение и приговор активисту Сергею Стерненко и анонсировал сбор подписей за отставку генпрокурора.

“По состоянию на [5 марта] прошлую пятницу было около 20 подписей. Конечно, будем собирать до необходимого количества. Депутаты боятся, потому что генпрокурор подписывает подозрения для депутатов. Особенно эти страхи присутствуют у представителей большинства”, – сказал Юрчишин.

Бояться подозрений могут только те, “у кого не все в порядке с законом”, отметил в комментарии “Радіо Свобода” первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко. По его словам, вопрос отставки Венедиктовой фракция не рассматривала.

“А если и поднимут, не уверен, что найдут широкую поддержку. К работе госпожи Венедиктовой, как и к работе любого, могут быть и есть замечания. Но к отставке разговоры еще никогда не доходили. Госпожа генеральный прокурор реагирует на все замечания и пытается оперативно исправлять”, – подчеркнул Корниенко.

Комментируя приговор одесскому активисту Сергею Стерненко, Венедиктова 26 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” отмечала, что суд зачитал одинаковый приговор двум фигурантам и отпустить одного из них было бы несправедливо. По ее мнению, дело Стерненко политизировано самим Стерненко.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Стерненко подал апелляционную жалобу на решение о своем заключении.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Во Львовской области из-за отсутствия света умерли два пациента на аппаратах ИВЛ

26.01 / Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады «Я – профессионал»

28.12 / Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 19 млн

19.11 / В РФ за сутки выявили 23,6 тыс. случаев коронавируса

22.07 / Мишустин пошутил в ответ на просьбу взять на контроль документ о племенном молодняке

26.10 / Пашинян призвал США и Францию поддержать миротворческие усилия РФ в Карабахе

22.08 / Волкер: Если Беларусь устоит, протестующие в Хабаровске скажут: “У них получилось, поэтому мы будем продолжать”

25.02 / Россияне назвали символ России

31.12 / Ляшко о пандемии COVID-19: Наша система здравоохранения не была подготовлена

26.12 / Моряки погибли при пожаре на российском траулере на Канарах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска