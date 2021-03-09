Названа самая продаваемая британская певица этого столетия

09.03.2021, 16:38, Новости дня

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Британская певица Адель названа самой продаваемой исполнительницей среди женщин в Великобритании. Об этом 8 марта сообщило профильное издание NME.

Артистка возглавила британский чарт BPI, а ее второй альбом “21” (2001) назван самым успешным альбомом, созданным женщиной за последние 20 лет – в Великобритании продано более 6 млн его копий.

Адель является лауреатом музыкальных премий “Грэмми”, Brit Awards, American Music Awards и кинопремии “Оскар”. В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

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