 

Названа самая продаваемая британская певица этого столетия

09.03.2021, 16:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британская певица Адель названа самой продаваемой исполнительницей среди женщин в Великобритании. Об этом 8 марта сообщило профильное издание NME.

Артистка возглавила британский чарт BPI, а ее второй альбом “21” (2001) назван самым успешным альбомом, созданным женщиной за последние 20 лет – в Великобритании продано более 6 млн его копий.

Адель является лауреатом музыкальных премий “Грэмми”, Brit Awards, American Music Awards и кинопремии “Оскар”. В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Штаб Байдена выкупил доменное имя с предвыборным лозунгом Трампа

04.01 / “У нее вблизи старое и прыщавое лицо”. Жена Джеджулы заявила, что ее муж критиковал внешность Каменских

01.08 / Искусствовед возмутился поведением посетителей Айя-Софии

29.12 / Боррель обвинил российские СМИ в дезинформации для продажи своей вакцины

08.03 / На МКС приступили к герметизации второй трещины в российском модуле

16.08 / В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко, президент должен выступить с речью

28.01 / Рада снова не смогла назначить Витренко первым вице-премьером – министром энергетики

08.01 / Автор расследования о «допинге» в российской легкой атлетике ушел из ВАДА

14.11 / Маркив рассказал, планирует ли идти в политику

25.09 / Штурмовики уничтожили «противника» авиаударами на полигоне Капустин Яр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска