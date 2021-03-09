 

СБУ допросила Медведчука в рамках производства о госизмене – СМИ

09.03.2021, 16:38, Новости дня
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Сотрудники Службы безопасности допросили народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило 9 марта агентство “Интерфакс-Украина”. 

“Медведчук во вторник [9 марта] допрошен в СБУ”, – сказал собеседник агентства. 

По данным журналистов, следственные действия проводили в рамках расследования уголовного производства о государственной измене.

Других деталей источник агентства не сообщал. 

“Украинская правда” пишет, что на допрос вызывали также пятого президента Петра Порошенко,  но тот не пришел. Издание предполагает, что речь идет о производстве, в котором исследуют аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. 

25 февраля “Цензор.НЕТ” опубликовал аудиозапись якобы разговора Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченном Крыму и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

На записи, в частности, человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе “эти наши там подопечные” и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил Порошенко.

В СБУ заявили, что изучают эти записи.

Сам Медведчук подтвердил, что в 2014 году обсуждал эти темы с российскими властями и что голос человека на записи похож на его голос, но сказал, что был ли этот конкретный разговор – “не помнит и утверждать не может”.

Медведчук – кум президента РФ Владимира Путина. Он вместе с женой Оксаной находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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