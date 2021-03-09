Власти России добились успеха в борьбе с высокими ценами на продукты

09.03.2021, 16:36, Разное

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Официальный представитель Кремля заверил, что данную ситуацию удается держать под контролем. Несмотря на то, что рынок находится под давлением целого ряда факторов, органы всячески стабилизируют динамику.

Дмитрий Песков подчеркнул, что кабинет министров эффективно “амортизирует” влияние всевозможных экономических изменений. Накануне было заявлено, что Дом правительства объявил старт постоянного мониторинга цен на основные товары и услуги.

Теперь за конкретными министерствами и ведомствами закреплены целые группы продуктов. Это сделано для того, чтобы в случае неоправданного роста цен на ряд товаров, органы могли осуществлять меры реагирования.

К слову, в ведение Минсельхоза попали 12 позиций: некоторые продукты питания и табачные изделия. Общий мониторинг поручен Минэкономразвития, Росстату и Федеральной антимонопольной службе.

Стоит отметить, что многие депутаты Госдумы выдвинули свои идеи, связанные с урегулированием стремительного роста цен. Например, Анатолий Выборный – представитель “Единой России” разработал специальный законопроект. В его документе рассказывается об уголовном наказании за сообщения, в которых приводятся отличающиеся от официальных данные по инфляции.