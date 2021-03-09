 

Зеленский ответил Порошенко на критику вакцины от COVID-19

09.03.2021, 16:36, Разное
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По словам президента, в настоящее время украинское общество страдает от информационных атак не только внешних, но и внутренних врагов. Владимир Зеленский рассказал, что к последним относятся украинские политики, критикующие вакцину от коронавируса.

Глава страны подчеркнул, что слово, которое использует Петр Порошенко по отношению к препарату, на самом деле характеризует суть его поступков. Зеленский добавил, что это не единственное ложное утверждение, которое прозвучало из уст экс-главы Украины по отношению к нынешним властям.

Во время выступления в парламенте 1 марта бизнесмен назвал “говном” вакцину, которую приобрел Киев. Порошенко уточнил, что лишь процитировал украинских медиков, которые сегодня “пребывают в отчаянии”. По словам политика, в стране царят коррупция и профнепригодность.

Кампанию по вакцинации населения Украины также раскритиковал депутат Верховной рады Илья Кива. Он уверен: в ближайшее время властям страны придется ввести новый локдаун, что может нанести сокрушительный удар по среднему и малому бизнесу. “Готовимся к голоду!”, – обратился политик к гражданам.

Общее количество украинцев, заразившихся коронавирусом, сегодня составляет 1,4 миллиона. Полностью выздоровели и покинули больницы 1,1 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 27 тысяч человек.



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