Шугалей обратился в МИД с просьбой снять ливийские санкции десятилетней давности

09.03.2021, 16:34, Разное

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Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) во главе с Максимом Шугалеем отправил официальное письмо заместителю МИД РФ Михаилу Леонидовичу с просьбой отменить резолюцию № 1970 Совбеза ООН. Этот пакет документов направлен на введение санкций против режима Каддафи и его окружения за жестокое подавление местных представителей оппозиции.

По мнению сотрудников ФЗНЦ, решения, принятые в период военного конфликта, произошедшего десять лет назад, не отвечают сегодняшним запросам. Это подтверждают и результаты социологических исследований, представленных ФЗНЦ на заседании Африканского клуба. Примечательно, что все участники также поддержали инициативу об отмене санкций.

Мировое сообщество больше не может пренебрегать мнением ливийцев, которые не желают иностранного вмешательства во внутренние дела государства. Кроме того, многие жители Ливии с ностальгией вспоминают времена правления Муаммара Каддафи и связывают их с расцветом страны. Вероятнее всего, именно по этой причине на предстоящих выборах президента ливийский народ отдает свое предпочтение его сыну – Сейфу Каддафи. Однако его положение осложняется тем, что он до сих пор находится под санкциями. Это означает, что Ливия лишается шанса на проведение честных и равных выборов.

По мнению Шугалея, резолюция стала походить на антигуманный документ. Поэтому будет правильнее пересмотреть его. Ведь из 16 человек, в отношении которых введены санкции, в живых осталось лишь 10 человек. При этом трое на данный момент находятся в триполитанской тюрьме. Кроме того, половина оставшихся в живых – это лица старше 60 лет.

Глава ФЗНЦ надеется, что письмо дойдет до заместителя МИД РФ Михаила Леонидовича и будет изучено. Потому как в письме поднимаются важные вопросы, от которых зависит будущее ливийского народа.

«Думаем, что вопросы, которые мы поднимаем в письме, важны не только для тех лиц, которые более 10 лет находятся под санкциями, но и для укрепления роли РФ в мировом сообществе», – заключил Максим Шугалей.