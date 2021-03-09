Профессор рассказала, бывает ли «быстрый» и «медленный» метаболизм

09.03.2021, 16:34, Разное

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Многие люди, которые хотят избавиться от лишнего веса, винят во всем «медленный» метаболизм. По словам профессора Терезы Толар-Петерсон, которая представляет Университет Миссисипи, в этом вопросе не все так однозначно. Она также пояснила о том, бывает ли «быстрый» обмен веществ у людей.

Профессор отметила, что действительно существуют факторы, которые могут ускорить метаболизм или сделать этот процесс медленнее. Химические реакции, которые при этом происходят в организме, решают три задачи. Во-первых, они трансформируют употребляемую пищу в энергию, во-вторых, синтезируют углеводы, белки, липиды и нуклеиновые кислоты. Заканчивается цикл выведением продуктов обмена веществ. Для каждого из этих циклов, которые относятся к «основному обмену», необходима энергия. По словам ученых, в состоянии покоя для полноценного функционирования организма человеку необходимо от 60 до 65% энергии, а остальное уходит на активное состояние.

Тереза Толар-Петерсон отметила, что для взрослого человека среднее значение необходимых калорий примерно 35 на килограмм. Специалист объяснила, могут ли две женщины, у которых одинаковый вес, иметь разную скорость метаболизма. Например, одна из них может ежедневно употреблять на 30% больше калорий. Это означает, что она нуждается в большем количестве энергии, так как активно двигается а протяжении дня. Или другой вариант – у нее может быть другой состав тела или иное состояние здоровья. Кроме этого, по мере старения люди склонны набирать жир. По словам эксперта для того, чтобы дать толчок «быстрому» метаболизму, необходимо поработать над уровнем активности и увеличением мышечной массы.

Источник: www.popmech.ru