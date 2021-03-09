 

Впервые в истории в Steam стартовала акция в честь Масленицы «Неделя блинов»

09.03.2021, 16:34, Разное
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В онлайн-сервисе Steam впервые решили провести восточно-европейский фестиваль, приуроченный к празднованию Масленицы. О начале «Недели блинов» (Pancake Week) объявило издательство META Publishing, с которым скооперировалась компания Valve.
Фестиваль продлится до 15 марта. В «Неделю блинов» пользователи Steam смогут приобрести со скидками игры от студий, находящихся в странах СНГ. Среди разработчиков присутствуют такие компании, как 1C Company, Alawar, Buka и многие другие. На странице акции для удобства игры разделены по жанрам, также представлены проекты, готовящиеся к выходу.

Кроме приобретения игр пользователи Steam смогут узнать рецепт приготовления блинов «от бабушки». Однако на данный момент он представлен только на английском языке. Организаторы фестиваля отмечают, что акция получила название «Неделя блинов», поскольку именно это блюдо, которое иногда называют тонкими оладьями, употребляется в Масленицу.

Источник: www.ferra.ru



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