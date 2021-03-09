В продолжении «Дяди Стёпы» советского милиционера заменит полицейская Степанида

09.03.2021, 16:31, Разное

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Писатель Эдуард Багиров завершил работу над продолжением поэтической пенталогии для детей. В новой книге действие будет происходить в современной России.

– Все мы, конечно, любим дядю Стёпу, но ему почти 90 лет. Изменилась страна, изменились люди. Поэтому создавая современную адаптацию произведения Сергея Михалкова я внёс некоторые изменения. Главным героем будет полицейская Степанида, которая так же, как и Стёпа, будет помогать гражданам, спасать животных и решать самые сложные задачи. Действие будет происходить в современной Москве, и многие ситуации из моего произведения отражают актуальную повестку. Например, один из положительных героев – это дворник из Таджикистана, который является самым верным помощником Степаниды, – заявил Багиров

В конце 2021 года начнутся съёмки мультфильма «Тётя Степанида», а с 2023 года произведение Багирова может быть включено в школьную программу.

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