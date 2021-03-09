Дифтерия снова может стать глобальной угрозой – исследование

09.03.2021, 16:22, Разное

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Дифтерия в мире

Дифтерия – опасная для жизни инфекционная болезнь. Благодаря массовой вакцинации, с 1980 по 2000 год заболеваемость дифтерией в мире снизилась на 90%. 85% населения планеты привиты от этой инфекции, во многих странах, включая Россию, она практически исчезла. В 21 веке в РФ регистрируют лишь единичные случаи дифтерии. Последняя эпидемия этой инфекции в стране была в 1990-х годах. На территории бывшего СССР с 1990 по 1999 год от нее умерло около 4 тысяч человек.

В 2018 и 2019 годах заболеваемость дифтерией в мире была самой высокой более чем за 20 лет. В то же время, указывают авторы нового исследования, в течение последнего года пандемия COVID-19 привела к снижению охвата вакцинацией против этой инфекции.

Возбудитель дифтерии – Corynebacterium diphtheriae. Инфекция передается воздушно-капельным путем, реже – при контакте с инфицированными ранами.

Основные симптомы дифтерии:

Сильная боль в горле, охриплость.

Серый налет на миндалинах и глотке.

Увеличение шейных лимфоузлов.

Затруднение дыхания.

Высокая температура тела, озноб.

Общее недомогание.

При тяжелом течении дифтерия может приводить к поражению сердца, почек, нервной системы.

Возбудитель дифтерии и его токсины меняются

Международное исследование, в котором принимали участие и российские ученые, фокусировалось на том, как изменилось генетическое разнообразие коринебактрий дифтерии за последние 100 лет в 16 странах.

Ученые обращали внимание на изменения не только в структурах самих бактерий, но и в ее токсинах. Это особенно важно, поскольку вакцина против дифтерии не учит организм нейтрализовать токсины, из-за которых развиваются проявления болезни, а не убивать ее возбудителя.

«Вакцина против дифтерии нейтрализует токсин, поэтому любые генетические варианты, которые меняют его структуру, могут влиять на то, насколько она эффективна. Наши текущие данные не говорят о том, что в настоящее время существующая вакцина не эффективна. Но факт в том, что мы видим максимальное увеличение разнообразия вариантов токсинов, что указывает на то, что вакцины и методы лечения, которые действуют на токсины, нужно регулярно оценивать», – рассказал профессор Гордон Дуган (Gordon Dougan) из Кембриджского университета, соавтор исследования.

Разнообразие генов, которые кодируют смертельно опасный токсин дифтерии, в последнее время увеличилось. Ученые обнаружили 18 вариантов генов токсина, которые могли бы изменить структуру токсина в достаточной степени, чтобы существующие методы лечения стали менее эффективными.

Ученые обнаружили, что за последние 10 лет у коринебактерий дифтерии существенно увеличилось количество генов, которые отвечают за устойчивость к антибиотикам. Это также может привести к затруднению в лечении инфекции.

Авторы исследования пришли к выводу: в обозримом будущем возбудитель дифтерии научится обходить защиту, которую дает вакцинация, и существующее лечение. Однако они указывают, что даже при худшем сценарии как вакцину, так и лечение можно модифицировать. Но чтобы избежать тяжелых последствий «неожиданной» вспышки болезни, к ней нужно подготовиться заранее.