В ЛНР заявили о размещении военной техники в жилом секторе украинскими силовиками

09.03.2021, 16:16, Новости дня

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили военную технику в населенных пунктах и их окрестностях в нарушение условий дополнительных мер контроля за перемирием, сообщило оборонное ведомство Луганской народной республики (ЛНР).

По данным Народной милиции (НМ) ЛНР, вблизи населенного пункта Счастье, который расположен близ линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе, отмечено нахождение одной боевой машины пехоты БМП-1 и одной боевой бронированной машины ВСУ, сообщило агентство Луганскинформцентр.

Кроме того, НМ ЛНР сообщила о том, что ее разведка зафиксировала присутствие двух боевых бронированных машин и бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 украинской армии на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная. В оборонном ведомстве республики напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.