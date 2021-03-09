На сайте госуслуг появится капча для проверки на русофобию

09.03.2021, 16:11, Разное

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В связи c нарастающими антироссийскими настроениями в сети “Интернет” министерство цифрового развития сообщило о вводе специального элемента проверки на сайте Госуслуги. Капча, разработанная “Яндексом”, будет проверять пользователей на русофобию и отклонять запросы на предоставление услуг в случае выявления неуважения к России и её государственному ресурсу.

По мнению чиновников, процедура проверки будет учить недоброжелателей патриотическим мыслям и наставлять на путь истинный. Сама капча содержит целый массив разнородных вопросов и картинок со всех уголков страны для выявления русофобии в посетителях сайта Госуслуг.

В случае успешного влияния проверки на уменьшение количества русофобов в сети, капча будет внедрена во все российские социальные сети и сервисы.

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