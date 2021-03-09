Как выбрать плитку для ванной комнаты

09.03.2021, 16:07, Детали

Теги: Ремонт, Строительство

Современный, функциональный и практичный ремонт ванной комнаты – мечта каждого владельца квадратных метров. Ухоженный, аккуратный санузел создает приятное впечатление о хозяевах, придает эстетическую привлекательность квартире.

Профессиональная работа специалистов компании «Строй Дизайн» превратит ванную комнату в стильное, отвечающее модным тенденциям, помещение для принятия водных процедур, ухода за собой и релакса после напряженного рабочего дня. Мастера выполнять ремонт ванны под ключ в максимально короткие сроки, качественно, на совесть.

Разновидности и преимущества плитки для отделки ванной комнаты

Отделка пола и стен санузла плиткой – не только практично и красиво, но и экологически безопасно. Керамическое покрытие, при соблюдении всех нюансов технологии укладки, прослужит максимально долго.

В настоящее время, благодаря огромному ассортименту кафеля, можно создать дизайн на любой вкус, угодив даже самому избалованному клиенту.

Керамическая плитка обладает неоспоримыми достоинствами:

влагонепроницаемостью;

прочностью к изнашиванию;

устойчивостью к низким температурам;

теплопроводностью.

Кафель не нуждается в особом уходе. Его можно очищать любыми моющими средствами – порошковыми и гелеобразными.

Плитка различается по назначению (для стен, напольной поверхности), по сортности, по типу покрытия (глазурованная, неглазурованная). Также плитка бывает коллекционной и неколлекционной. Коллекция представляет собой набор, в который входит фоновая плитка, отделочные декоры, бордюры, плитка для пола. Все перечисленные элементы в коллекции объединяет общая композиционная идея.

Плитки разнятся также по размеру и форме (бывают прямоугольные, квадратные, нестандартные). В маленькой по площади ванной комнате, на стенах, лучше всего будет смотреться плитка, характеризующаяся небольшими габаритами. Укладка светлой керамической плитки с глянцевой поверхностью позволит визуально увеличить пространство. Для пола идеально подойдет матовая плитка, препятствующая скольжению. Не рекомендуется использовать для пола настенную плитку, поскольку она не выдержит значительные нагрузки и со временем потрескается.

Укладка керамической плитки

Керамический кафель принадлежит к числу дорогих отделочных материалов. На укладку плитки цена https://stroy-dizayn.ru/services/work/ukladka-keramicheskoj-plitki зависит от сложности работ и запросов мастера. Перед тем, как начать ремонт в санузле, необходимо произвести точные замеры помещения (его длины, ширины и высоты), дверного проема, сделать грамотные расчеты, чтобы определиться с объемом необходимого материала (плитки и декоративных элементов). Также следует рассчитать точное количество плиток для пола.

Для укладки кафельной плитки понадобится специальная основа (плиточный клей), Многие плиточники используют раствор, комбинированный из песка, клея и цемента. После укладки плитки используется, подходящая по цвету, затирка для обработки швов.