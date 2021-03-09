 

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь поделились новыми фотографиями сына Федора

09.03.2021, 16:00, Разное
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Евгений Цыганов и Юлия Снигирь редко появляются вместе в свете, но еще реже показывают общественности своего сына Федора. Исключения бывают только по праздникам: например, Юлия публиковала его фотографию в Instagram в ноябре, в День сыновей. А сегодня снимками Федора поделилась не только актриса, но и Евгений. Повод особенный – сыну пары исполнилось 5 лет.

5. Не скучаем, – коротко подписала Юлия фото, сопроводив комментарий смеющимся до слез смайлом.

Евгений же выложил не только фото с Юлей и сыном, но и видео с участием всех своих детей.

Записывали поздравление дорогому @mikhail.dementev, у которого вчера был день рождения, с чем мы его и поздравляем. А сегодня 5 лет моему сыну Фёдору, и это совершенное счастье, – написал Евгений.

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Публикация от Евгений Цыганов (@tsyganovpictures)

О воспитании ребенка и сложностях материнства Снигирь в марте прошлого года рассказывала на YouTube-шоу Татьяны Лазаревой, в котором ведущая обсуждает проблемы родительства со звездами и приглашенным психологом. Тогда актриса призналась, что у сына бывают трудности с послушанием. 

Напомним, о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начали говорить в 2015 году: ряд СМИ сообщил, что ради Юлии Евгений ушел от своей гражданской супруги Ирины Леоновой, когда та была беременна их седьмым общим ребенком. В марте 2016 года Снигирь родила сына Федора, не сообщив прессе имя отца ребенка, а пресса, в свою очередь, приписала отцовство Цыганову. 

В начале сентября 2018 года у актеров случился официальный светский дебют в качестве пары: Юлия и Евгений впервые позировали фотографам вместе на премьерном показе фильма Авдотьи Смирновой “История одного назначения” в Москве. А зимой 2019 года Снигирь и Цыганов появились на премьере фильма в компании его детей от предыдущего брака с Ириной Леоновой – Веры, Георгия, Александра, Софии, Андрея и Никиты. 



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