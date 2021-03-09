На вакцинацию от коронавируса записалось более 190 тыс. украинцев – Минздрав

09.03.2021, 15:48, Новости дня

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В Украине в очередь на вакцинацию от коронавируса записались более 190 тыс. человек. Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“По состоянию на 9 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось уже 190 230 человек”, – сказал он.

Министр напомнил, что записаться в очередь на прививку можно на портале covid19.gov.ua, через приложение “Дія” и по телефону контакт-центра Минздрава. Он призвал украинцев записываться на вакцинацию.

Глава ведомства также раскритиковал противников вакцинации от коронавируса. По его мнению, заказчиками “антивакцинарной истерии” в Украине являются те, кто хочет, чтобы украинцы прививались не вакцинами ведущих компаний мира (в их числе он упомянул Covishield, которой прививаются в Украине), а препаратом, изготовленным в стране-агрессоре России.

Противниками вакцинации Степанов также считает некоторых украинских политиков и экспертов, он причислил их к “коллаборантам ковида”.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

На 8 марта в Украине сделали более 19 тыс. прививок от коронавируса. По данным Минздрава, зафиксировано 185 сообщений о побочных эффектах у привившихся.

Степанов заявил, что его не устраивают такие темпы вакцинации.

Сам министр вакцинировался 1 марта.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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