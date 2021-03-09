КИУ призвал Верховную Раду разблокировать выборы в округе Скичко

09.03.2021, 15:48, Новости дня

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Комитет избирателей Украины призвал руководство Верховной Рады принять меры по назначению промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе (ОИО) №197 (Черкасская область). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте КИУ 9 марта.

Бывший телеведущий Александр Скичко, избранный народным депутатом в ОИО №197 от партии “Слуга народа” в 2019 году, 29 января этого года, согласно указу президента Украины №38/2021, был назначен главой Черкасской областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщили в КИУ, 30 января Скичко подал заявление о досрочном прекращении полномочий народного депутата. 3 февраля его рассмотрел парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы и рекомендовал Раде принять в целом проект постановления о досрочном прекращении полномочий Скичко. Но решение до сих пор не принято.

Де-факто участия в работе парламента Скичко не принимает, но в то же время он находится в статусе народного депутата, отметили в КИУ.

“Согласно действующему законодательству, назначение промежуточных выборов народного депутата возможно только после принятия решения Верховной Радой о досрочном прекращении его полномочий. Учитывая отсутствие такого решения, назначение выборов в ОИО №197 на сегодня фактически заблокировано”, – говорится в заявлении.

В КИУ подчеркнули, что искусственное затягивание с назначением голосования лишает избирателей округа представительства в парламенте, что препятствует реализации их избирательных прав, закрепленных Конституцией.

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Скичко 29 лет. Он родился в Черкассах, имеет экономическое образование (магистр экономики). На сайте президента Украины сказано, что он 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.

Скичко прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

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