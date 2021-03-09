“Ноги моей там не будет”. Притула подтвердил, что конечными бенефициарами проекта “Где логика?” являются граждане РФ

09.03.2021, 15:48, Новости дня

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Украинский шоумен Сергей Притула 9 марта в Facebook заявил, что больше не будет сниматься в шоу “Где логика?” на “Новом канале” в связи с подтверждением информации о российском гражданстве конечных бенефициаров проекта.

“Сегодня в эфире “Нового канала” будет показан первый из 15 выпусков программы “Где логика?”, которую “Новый” снимал в ноябре прошлого года. 15 выпусков – это первый сезон этого шоу на “Новом”. Первый и последний с моим участием в нем, как ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет. Спасибо за внимание”, – написал Притула.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/281701353314472

Сегодня на “Новом канале” состоится премьера шоу “Где логика?”, ведущим которого будет Притула. Шоу с аналогичным названием и в таком же формате с 2015 года выходит на российском телеканале ТНТ. Его выпуском занимается Comedy Club Production.

Маркетинг-директор “Нового канала” Ольга Балабан отметила, что у украинского телеканала нет договоренностей с россиянами и что в РФ производят ряд шоу по адаптированным форматам. На вопрос, кому принадлежат права на формат шоу “Где логика?”, Балабан ответить не смогла.

Притула 27 января 2021 года заявил, что если выяснится российское происхождение формата шоу, он не будет участвовать в следующих сезонах.

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